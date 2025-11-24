Татьяна Моисеева: поколение Z не уничтожит рынок труда, а изменит его

Гости программы «Детали» — директор АНО «Профориентир Кубань», практикующий психолог-профориентолог Татьяна Моисеева, кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Людмила Галяева, эксперт рынка труда Анастасия Шумова.

Экономисты бьют тревогу: зумеры окончательно уничтожат российский рынок труда. Специалисты отмечают несколько факторов, которые, по их мнению, влияют на разрушение. Среди них — стремление молодежи к новизне, конфликтность между поколениями, что ухудшает управляемость и работу команд.

Почему новое поколение не хочет работать в сельском хозяйстве или промышленности, узнавали в «Деталях».