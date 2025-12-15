Татьяна Матюшенко: победители «Сделано на Кубани» могут воспользоваться льготами

Гости программы «Детали» — заместитель директора Центра развития торговли Татьяна Матюшенко, менеджер по ключевым клиентам ООО «Фишка», компании по производству сухарей Кирилл Волков, заместитель руководителя органа по сертификации ООО «Центр сертификации и экспертизы «Южный Стандарт Качества» Светлана Безбородова.



Уже восемь лет на Кубани успешно действует проект, призванный отмечать продукцию высочайшего качества, произведенную в Краснодарском крае. Инициатива, поддержанная губернатором Краснодарского края, зародилась как краевой конкурс в области качества. За это время проведено 13 конкурсов, в результате которых почти 3,5 тыс. наименований товаров получили заветный знак качества «Сделано на Кубани». Более того, 425 кубанских производителей теперь пользуются специальными льготами, разработанными для победителей. Подробнее — в «Деталях».