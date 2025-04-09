Татьяна Лодочникова: малый и средний бизнес — основа экономики Горячего Ключа

Гости программы «Детали» — заместитель главы Горячего Ключа Варвара Житина, заместитель главы Горячего Ключа Татьяна Лодочникова, директор завода минеральных вод «Горячеключевской» Александр Коробка.





В эфире традиционный проект «День района». В рамках этого выпуска — экономика Горячего ключа. В структуре базовых отраслей лидирует потребсфера. Ее доля — почти 65%. За последние годы в Горячем ключе нарастили объем привлеченных вложений. К примеру, в 2020 году в развитие муниципалитета инвестировали около 1 млрд рублей, в 2024 году уже 3 млрд рублей. Есть положительная динамика и по темпу роста собственных доходов. Из чего состоит экономика Горячего Ключа — рассказали в «Деталях».