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Татьяна Гросс: тембр виолончели очень похож на тембр голоса

Ссылка https://kuban24.tv/item/tatyana-gross-tembr-violoncheli-ochen-pohozh-na-tembr-golosa
Татьяна Гросс: тембр виолончели очень похож на тембр голоса
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — «Голос и виолончель»: певица и виолончелистка Татьяна Гросс, певец Юрий Шматов, пианист Дмитрий Мамонов.

В студии «Хорошего утра» прозвучала композиция «Who wants to live forever» — она стала часть проекта «Голос и виолончель», в котором между собой сплелись два схожих между собой, но в то же время очень разных тембра. Подобного ранее в программе не было, а потому обязательно стоит послушать, как это звучит.

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