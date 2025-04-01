Татьяна Гросс: тембр виолончели очень похож на тембр голоса

Гости программы «Хорошее утро» — «Голос и виолончель»: певица и виолончелистка Татьяна Гросс, певец Юрий Шматов, пианист Дмитрий Мамонов.

В студии «Хорошего утра» прозвучала композиция «Who wants to live forever» — она стала часть проекта «Голос и виолончель», в котором между собой сплелись два схожих между собой, но в то же время очень разных тембра. Подобного ранее в программе не было, а потому обязательно стоит послушать, как это звучит.