Танцевавших голыми на дороге девушек ищет полиция Краснодара

Инцидент произошел накануне ночью на улице Суворова в краевой столице.

О произошедшем сообщили в соцсетях. На кадрах видно, как из машины на дорогу выходят две полностью обнаженные женщины. Одна из них начинает танцевать.

Полиция Краснодара начала проводить проверку по факту нарушения общественного порядка.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки по факту нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважении к обществу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции отметили, что женщинам грозит административная ответственность по статье о мелком хулиганстве, предусматривающая арест до 15 суток.

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