Таможенники из Сочи передали на нужды СВО 4 конфискованные машины из Абхазии

Автомобили марок: Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Nissan Skylinе и ВАЗ-2107 незаконно пытались ввезти в Россию из Абхазии через пункт пропуска в Адлере.

Машины изъяли в доход государства в рамках административных дел, а затем передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Передачу конфискованных автомобилей в зону СВО организовали сотрудник таможенной службы. Они также передали военным изъятые на границе с Абхазией 5 тыс. пачек сигарет, 50 мешков гипсовой штукатурки и 93 рулона ткани, сообщает пресс-служба по г. Сочи Краснодарской таможни.

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