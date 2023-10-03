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Тайник с огнестрельным оружием нашли в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tajnik-s-ognestrelnym-oruzhiem-nashli-v-gorah-sochi
Тайник с огнестрельным оружием нашли в горах Сочи
Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Сотрудники национального парка во время рейда по Верхнесочинскому лесничеству обнаружили комплекс браконьеров.

Там были: вышка для отслеживания дичи, балаган для ночевки и схрон, в котором находилось: 4 единицы гладкоствольного оружия и 1 единица нарезного. Никаких документов на ружья не обнаружили.

«Эта находка незаконного оружия стала крупнейшей за всю историю Сочинского национального парка. И это результат более тщательной, кропотливой работы госинспекторов», — сообщил и.о. директора Сочинского нацпарка Сергей Шевелев.

Он добавил, что охраняемую природную территорию контролируют круглосуточно. Это связано с тем, что в нацпарке впервые запретили открывать сезон охоты.

Найденное в тайнике оружие изъяли и передали сотрудникам полиции для выяснения личности их владельцев, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Читайте также: ловивших перепелок браконьеров с тепловизорами задержали в Сочинском нацпарке. Также у злоумышленников обнаружили ружья.

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