Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Тайна исчезнувших девушек» стала самой популярной книгой весны на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tajna-ischeznuvshih-devushek-stala-samoj-populyarnoj-knigoj-vesny-na-kubani
«Тайна исчезнувших девушек» стала самой популярной книгой весны на Кубани
«Тайна исчезнувших девушек» стала самой популярной книгой весны на Кубани

Согласно результатам исследования, самыми востребованными жанрами стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.

Весной в топ-10 книг по числу проданных экземпляров среди пользователей книжного сервиса из Краснодарского края вошли: «Тайна исчезнувших девушек», Говард Уинтер; «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери; «Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко; «Закон охоты», Андрей Васильев; «Звездная Кровь – 6. Тинг», Роман Прокофьев; «Гадючий Яр», Наталья Тимошенко; «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», аудиокнига, Виктор Дашкевич; «Искажающие Реальность – 12», Михаил Атаманов; «Хрустальная туфелька 43 размера», Наталья Мамлеева; «Антидемон. Книга 13», Серж Винтеркей, сообщает пресс-служба ГК «ЛитРес».

Читайте также: что в 2023 году читали жители Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях