«Тайна исчезнувших девушек» стала самой популярной книгой весны на Кубани

Согласно результатам исследования, самыми востребованными жанрами стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.

Весной в топ-10 книг по числу проданных экземпляров среди пользователей книжного сервиса из Краснодарского края вошли: «Тайна исчезнувших девушек», Говард Уинтер; «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери; «Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко; «Закон охоты», Андрей Васильев; «Звездная Кровь – 6. Тинг», Роман Прокофьев; «Гадючий Яр», Наталья Тимошенко; «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», аудиокнига, Виктор Дашкевич; «Искажающие Реальность – 12», Михаил Атаманов; «Хрустальная туфелька 43 размера», Наталья Мамлеева; «Антидемон. Книга 13», Серж Винтеркей, сообщает пресс-служба ГК «ЛитРес».

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