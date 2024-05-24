Таблетки, оружие и незаконный алкоголь нашли в ночных клубах Усть-Лабинска

Полицейские и сотрудники Росгвардии совместно с народными дружинниками провели в Усть-Лабинском районе рейд по ночным заведениям.

В ходе рейда шесть посетителей ночных клубов привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков и психотропных веществ.

Также в заведениях обнаружили двух несовершеннолетних, нарушающих «детский закон», обязывающий находиться дома после 22:00. Нарушителей передали родителям.

На владельца одного из заведений, продававшего спиртное с нарушениями, составили административный протокол. Из незаконной продажи изъяли 215 л пива, водки, коньяка, виски, шампанского и вина.

В автомобилях посетителей бара нашли ножи, кастет, таблетки неустановленного происхождения, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами.

Также в одном из заведений обнаружили мужчину, находившегося в федеральном розыске за самовольное оставление места службы. Его передали следователям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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