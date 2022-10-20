Табачная компания Philip Morris не планирует уходить с российского рынка

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Philip Morris International намерена к концу года создать в России самодостаточную независимую организацию. Это стало известно из опубликованных ею данных финансовой отчетности за третий квартал 2022 года.

При этом, по данным PMI, размер ее активов в России достигает 2,6 млрд долларов США. Всего в стране у компании более 3,2 тыс. сотрудников. Все они сейчас продолжают работать, информации о сокращениях не поступало.

В России Philip Morris International принадлежит две фабрики полного цикла — в Ленинградской области и Краснодарском крае. Компания уже решила основные вопросы с логистикой, наладила стабильное производство, и весь ассортимент продукции регулярно поставляется на российский рынок, сообщили в PMI.

Ранее Philip Morris, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, говорила о планах по возможной реструктуризации российского бизнеса, включая передачу активов, сообщает ТАСС.

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