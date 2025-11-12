Т2 запустила 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

Erid: 2VSb5xHTg5o

Т2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя «Булат». Юбилейный телеком-объект установили в деревне Ключи Иркутской области, жителям доступны передовые технологии 2G и 4G. К концу года общее число базовых станций «Булата» в сети Т2 достигнет 1800 единиц.

Т2 в партнерстве с «Ростелекомом» установила юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат», связь стала доступна жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в восьми макрорегионах присутствия оператора. Лидеры по количеству – макрорегионы «Черноземье», «Сибирь» и «Урал». Цель компаний – к концу 2025 года пополнить инфраструктуру еще 800 базовыми станциями «Булат» в малых населенных пунктах страны.

Т2 на основе больших данных проанализировала трафик на отечественных базовых станциях за октябрь 2025 года. Ядро пользователей – люди 35-44 лет, на них приходится 29% трафика, на втором месте – аудитория 45-54 лет с 20% от общего трафика, на третьем – жители малых населенных пунктов возрастом 25-34 лет – 19%. Голосовой трафик распределен по всем категориям примерно в равных пропорциях – на каждый возрастной диапазон приходится более 1500 успешных дозвонов. Безоговорочными лидерами по трафику среди установленных базовых станций «Булат» стали два объекта в Омской области – в деревнях Красный Восток и Краснопутиловка, затем идет базовая станция в селе Сметанино Кировской области.

В макрорегионе «Юг» сегодня выведено в эфир 25 базовых станций «Булат»: они расположены в малых населенных пунктах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, а также Республики Адыгея.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию «Булат», а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний – Т2, «Ростелекома» и «Булат» – вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании. Работы по расширению сети Т2 идут во всех регионах присутствия компании».

В некоторых регионах в связи с требованиями безопасности могут быть введены ограничения доступа к мобильному интернету. На таких территориях T2 открыла «белый список» сайтов и приложений – клиенты могут пользоваться самыми востребованными ресурсами. В перечень вошли мессенджеры, сервисы вызова такси и навигации, маркетплейсы и другие порталы. Важно: чтобы сайты загружались бесперебойно, открывать их нужно в Яндекс.Браузере.

