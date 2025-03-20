T2 вышла в Ставропольский край с новым уровнем «Других правил»

ERID: 2VSb5ytyKRS

Оператор запустил сеть под собственным брендом в Ставропольском крае. Уже на старте оператор покрыл сетью города и малые населенные пункты региона, вокзалы, аэропорты, санатории и гостиницы, дороги. Связь доступна 97% населения края, клиенты могут пользоваться технологиями VoLTE и VoWiFi. За два года Т2 построила более 1 300 сайтов и 3 500 базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили 7,9 млрд рублей. Жители Ставрополья могут протестировать связь до конца года бесплатно – тарифы включают уникальные продуктовые решения.

Ставропольский край – первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличилось до 70.

Оператор предложил жителям региона качественное покрытие и надежную связь. Инвестиции в развитие сети Ставрополья составили 7,9 млрд рублей, на пиках стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. За два года компания установила 3 500 базовых станций и продолжает развивать инфраструктуру. В зоне охвата сети Т2 проживает 97% населения – связь уже доступна во всех городах и в большинстве малых населенных пунктов. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G на частотах 800/1800/2100/2300/2600 МГц.

На всей территории Ставропольского края уже на запуске работают передовые технологии – VoLTE, которая дает новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Техническая дирекция развернула indoor-покрытие на двух важных транспортных узлах: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Сетевая инфраструктура T2 охватывает здания железнодорожных вокзалов, 120 санаториев и гостиниц по всему краю. Цифровыми сервисами оператора могут пользоваться жители небольших сел и поселков, хуторов, аулов, станиц и даже СНТ.

Т2 предложила клиентам бесплатно протестировать связь до конца года. Им доступны все уникальные продуктовые решения компании: несгорающие остатки минут и гигабайтов, безлимитные соцсети и мессенджеры, возможность пользоваться связью при минусе, менять, дарить и продавать интернет-трафик другим абонентам оператора, бесплатные звонки на номера T2 по России, одинаковая стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, честная внутрисеть. Кроме того, компания запустила новый продуктовый хит – «Вечный номер». Сервис позволяет клиенту бесплатно закрепить номер за собой даже при долгом неиспользовании, пока он не откажется от него сам.

Выгодные условия доступны клиентам и при подключении корпоративной связи. В2В-клиенты могут пользоваться продуктами Т2 для бизнеса до конца года всего за 1 рубль, при этом оператор предлагает на корпоративных тарифах основные «фишки» Т2.

Т2 открыла продажи в 686 населенных пунктах Ставропольского края. Розничная сеть охватывает 78 монобрендовых салонов и почти 3000 торговых партнерских точек. В регионе компания сотрудничает с самыми сильными игроками розничного бизнеса: «Почтой России», «М.Видео», «Лентой», «Эльдорадо» и другими.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»