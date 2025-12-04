Т2 обеспечила связью домашний стадион футбольного клуба «Краснодар»

Erid: 2VSb5xwxgPs

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие на домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар».

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны абонентам на площади свыше 82 тыс. квадратных метров, а скорость передачи данных превышает 100 Мбит/сек.

Т2 продолжает партнерство с футбольным клубом «Краснодар», подписанное в июле 2025 года. Оператор в кратчайшие сроки обеспечил indoor‑покрытие на домашнем стадионе команды на площади свыше 82 тыс. квадратных метров. Уверенный сигнал и голосовая связь доступны абонентам на трибунах и игровом поле, в пресс-центре, конференц-залах, VIP-ложах и бизнес-зонах, а также ресторанах, фуд-кортах и других общественных пространствах спортивной арены.

По итогам тестового периода настройки сети, который длился с сентября по ноябрь, максимальная скорость мобильного интернета T2 на территории спортивного комплекса превышает 100 Мбит/сек.

За счет проведенных работ клиенты T2 получили возможность пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью во время матчей и спортивных мероприятий даже в периоды пиковых нагрузок. Оператор продолжит модернизировать оборудование и расширять покрытие на клубных объектах, а также в парке «Краснодар».

Помимо технических улучшений, в рамках соглашения было проведено множество активностей для болельщиков во время сезонных матчей, включая розыгрыши золотых номеров с премиальными тарифами оператора и яркий перфоманс — воспитанники академии ФК «Краснодар» во время матча сидели на трибуне в брендированных футболках и кепках, образуя логотип Т2. Также было запущено специальное предложение — клиенты Т2 могут приобрести фирменный мерч команды с 20% скидкой.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Партнерство с футбольным клубом “Краснодар” — важное направление стратегии развития T2, нацеленное на организацию комфортной цифровой среды в популярных локациях Краснодарского края и поддержку образа жизни наших клиентов. Создание полноценного indoor-покрытия на стадионе — сложная техническая задача: требуется тщательное проектирование, учет всех технических нюансов и особенностей конструкции здания, а также прилегающих территорий. Основательная подготовка полностью оправдывает себя — гости стадиона и парка могут оставаться на связи и моментально делиться впечатлениями с близкими и друзьями».

