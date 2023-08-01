Свыше 5,2 тыс. пожилых кубанцев пользуются гериатрической помощью в Краснодарском крае

В крае действует программа по развитию службы оказания гериатрической помощи «Кубань — край долгожителей». Об этом 1 августа сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замгубернатора отметила, что главная задача программы — это улучшение качества и увеличение продолжительности жизни кубанцев. Так, специалисты выезжали в муниципалитеты уже свыше 50 раз, осмотрели более 11 тыс. пациентов, а также провели 31,5 тыс. исследований.

Также вице-губернатор сообщила, что на Кубани функционируют 10 гериатрических отделений, а также работают 72 гериатрических кабинета, на платформе которых организована работа 36 выездных бригад.

«Медики и социальные работники оказывают помощь на дому пожилым жителям всей Кубани. За теми, кто не может проживать самостоятельно ухаживают в организациях для пожилых. Сегодня в соцучреждениях края под постоянным присмотром более 5,2 тыс. кубанцев старшего поколения», — написала Минькова в Telegram.

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