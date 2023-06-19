Свыше 4 тыс. человек зарегистрировались на экзамен по информатике и ИКТ в Краснодарском крае

Этим экзаменом завершаются основные сроки сдачи ЕГЭ. Экзамены по этой дисциплине проведут в течение двух дней.

Уже 19 июня 64 пункта откроют для 2,7 тыс. экзаменуемых. На следующий день экзамен проведут в 37 пунктах свыше 1,5 тыс. участников.

Работа по информатике и ИКТ проходит благодаря специализированному программному обеспечению, установленному для проведения экзамена в компьютерной формате. Экзамен состоит из 27 заданий с кратким ответом. На их выполнение участникам предоставляется 3 часа 55 минут.

В распоряжении экзаменуемых редактор электронных таблиц, текстовый редактор, а также системы программирования. Разрешается использование черновика, доступ к интернету запрещен. Проверка ответов проходит автоматически и без участия экспертов.

Минимальный балл для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ — 40 баллов. Результаты от 19 июня участники узнают не позднее 4 июля, а от 20 июня — не позднее 5 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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