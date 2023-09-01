Световую анимацию в День знаний запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара
Общество
01.09.2023 13:02
Увидеть тематическую лазерную проекцию можно будет с 1 по 10 сентября — с 20:30 до 22:30.
Каждые 30 минут вместе с анимацией будет играть песня Вениамина Баснера «С чего начинается Родина».
Если начнется дождь, проекцию приостановят, иначе оборудование может выйти из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
Читайте также: в новом учебном году за парты сядут 195 тыс. школьников в Краснодаре.