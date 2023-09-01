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Световую анимацию в День знаний запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svetovuyu-animatsiyu-v-den-znanij-zapustyat-na-kolese-obozreniya-v-gorodskom-sadu-krasnodara
Световую анимацию в День знаний запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Увидеть тематическую лазерную проекцию можно будет с 1 по 10 сентября — с 20:30 до 22:30.

Каждые 30 минут вместе с анимацией будет играть песня Вениамина Баснера «С чего начинается Родина».

Если начнется дождь, проекцию приостановят, иначе оборудование может выйти из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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