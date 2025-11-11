Logo
Светлана Непейвода: на чемпионате края собирается уже до 200 участников

Ссылка https://kuban24.tv/item/svetlana-nepejvoda-na-chempionate-kraya-sobiraetsya-uzhe-do-200-uchastnikov
Светлана Непейвода: на чемпионате края собирается уже до 200 участников
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — тренер сборной Краснодарского края по акробатическому рок-н-роллу, член президиума Федерации акробатического рок-н-ролла Краснодарского края Светлана Непейвода, победители Первенства ЮФО в классе микст Роман Крупа, Виктория Семенова, победители первенства Краснодарского края Даниил Лимаренко, Дарья Снегурова.


Акробатический рок-н-ролл — это относительно новый вид спорта. В этом году его развитию на Кубани исполняется 10 лет. Краевые спортсмены уже зарекомендовали себя на хорошем уровне. В конце октября прошли чемпионат и первенство ЮФО, на которых одна пара стала чемпионами, другая вошла в призовую тройку, еще три вышли в финал и завоевали места в пятерке сильнейших. Чуть раньше прошли чемпионат и первенство края.

В «Деталях» обсудили, что делается в крае для развития этого вида спорта, почему в любом возрасте можно и нужно попробовать себя в нем.

