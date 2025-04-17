Светлана Москалюк: каждый район готовится к празднованию Дня Победы

Гости программы «Детали» — заместитель начальника управления по реализации общественных проектов в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края Светлана Москалюк, начальник отдела научно-просветительской работы Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына Светлана Катунина, заместитель генерального директор, программный директор ООО «Медиагруппы «Кубань 24» Инна Неудачная.

Уже 24 апреля стартует ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Она станет частью масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

«Георгиевская ленточка» — патриотический проект, направленный на сохранение исторической памяти. Акция объединяет миллионы людей, которые носят ленточку как символ уважения к героям и ветеранам. Также это часть масштабной подготовительной работы, которую на Кубани проводит департамент внутренней политики Краснодарского края.

Какие мероприятия запланированы и уже реализуют — рассказали в «Деталях».