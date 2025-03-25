Светлана Криворучко: успех в конном спорте кроется в ежедневном труде на конюшне

Гостья программы «Детали» — директор ГБУ ДО КК «СШОР по конному спорту» Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Светлана Криворучко.

В Успенском районе заложили первый камень в строительство современного конно-спортивного комплекса. Завершить его строительство планируют в 2026 году.

Развитие конного спорта очень важно для региона, в том числе исходя и из казачьих традиций Кубани. Занимаются им в крае почти 4 тыс. человек. К тому же, это очень красивый и благородный вид спорта, и единственный среди всех существующих на Земле, где нет гендерных разграничений — женщины соревнуются в нем наравне с мужчинами и очень часто их побеждают.

О развитии конного спорта в крае — поговорили в «Деталях».