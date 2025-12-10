Светлана Калманович: маркировка товаров — это про качество и защиту потребителя

Гости программы «Детали» — заведующая кафедрой технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов КубГТУ, доктор технических наук Светлана Калманович, эксперт центра «Мой бизнес» в Краснодарском крае Александр Пошвин, председатель сельхозкооператива «Солнечный круг» в Горячем Ключе Артем Боровец, директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий в Москве Антон Гущанский.



С 1 декабря цифровая маркировка стала обязательной для новых видов стройматериалов: герметиков, шпаклевок и монтажных пен. С октября в этом списке также появились цемент и сухие строительные смеси.

В этом году сильно расширился общий список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Теперь под это правило подпадают детские вещи, нижнее белье, пижамы, майки, купальники и другие изделия легкой промышленности. Что дает маркировка товара, какая информация зашита в штрих-кодах, объяснили в программе «Детали».