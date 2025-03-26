Светлана Бондаренко: 16 волонтерских организаций оказывают помощь бойцам СВО

Гости программы «Детали» — председатель районного Совета ветеранов Рашид Казинов, руководитель межпоселенческой центральной библиотеки администрации Успенского района Наталья Сидушкова, председатель благотворительного фонда «Успенский район» Светлана Бондаренко, участник специальной военной операции Андрей Хворостянов.



Заключительный выпуск «Дня Успенского района» имеет патриотическую направленность. В районе есть своя гордость — военно-патриотическое движение «Юные Жуковцы». Это добровольческое объединение детей, подростков и взрослых. В рамках проекта «Имя героя — имя нашего класса» 204 классам в муниципальных школах были присвоены имена участников Великой Отечественной и Гражданской войн, Отечественной войны 1812 года, локальных конфликтов, участников СВО, атаманов и исторических деятелей кубанского казачества. В программе «Детали» обсудили, как муниципалитет отметит 80 лет Великой Победы и как жители района помогают тем, кто сейчас сражается на СВО.