Светлана Бессараб: постоянно расширяются меры соцподдержки многодетных семей

Гости программы «Детали» — депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, президент межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько, заместитель начальника отдела адресного предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Янина Мусаева, юрист Екатерина Карелова.



В Госдуме РФ предложили приравнять декрет к работе. Согласно новому законопроекту, материнство будут засчитывать в пенсионный стаж. Главное условие — наличие минимального трудового стажа перед декретом. После этого женщина сможет получать пенсионные баллы за каждого ребенка. Подробнее об этой идее и поддержке семей в целом — в «Деталях».