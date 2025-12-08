Светлана Бессараб: губернатор всегда одинаково внимателен ко всем вопросам людей
Гости программы «Детали» — заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев, депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб, глава Курганинского района Андрей Ворушилин, глава Кавказкого района Юрий Ханин, глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.
В студии программы «Детали» обсудили прошедшую «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.