Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Светлана Бессараб: губернатор всегда одинаково внимателен ко всем вопросам людей

Ссылка https://kuban24.tv/item/svetlana-bessarab-gubernator-vsegda-odinakovo-vnimatelen-ko-vsem-voprosam-lyudej
Светлана Бессараб: губернатор всегда одинаково внимателен ко всем вопросам людей
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев, депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб, глава Курганинского района Андрей Ворушилин, глава Кавказкого района Юрий Ханин, глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.


В студии программы «Детали» обсудили прошедшую «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Алексей Власов

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях