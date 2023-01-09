Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова

Маргарита и Сергей Тощаковы нашли бутылку 27 декабря, когда собирали ракушки на Бугазской косе.

Послание через «морскую почту» отправили полгода назад участники рекордного трансконтинентального перелета на мотопараплане от Белого моря к Черному. Бутылку супруги нашли в 53,5 морских милях от места отправки.

«О бутылочной почте мы слышали и всегда надеялись встретить бутылку с письмом. Очень рады были такой находке в преддверии Нового 2023 года», — рассказала Маргарита Тощакова.

Семья Тощаковых стала обладателем сертификатов на бесплатные полеты на мотопараплане, сообщается в Telegram-канале клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рекордный перелет на мотопараплане от Белого до Черного моря стартовал 5 июня. Путешественники за две с половиной недели должны были преодолеть расстояние до 3 тыс. км.