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Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/suprugi-iz-tamani-nashli-v-more-butylku-s-poslaniem-ot-komandy-fedora-konyuhova
Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова
Фото t.me/Perelet2022

Маргарита и Сергей Тощаковы нашли бутылку 27 декабря, когда собирали ракушки на Бугазской косе.

Послание через «морскую почту» отправили полгода назад участники рекордного трансконтинентального перелета на мотопараплане от Белого моря к Черному. Бутылку супруги нашли в 53,5 морских милях от места отправки.

«О бутылочной почте мы слышали и всегда надеялись встретить бутылку с письмом. Очень рады были такой находке в преддверии Нового 2023 года», — рассказала Маргарита Тощакова.

Семья Тощаковых стала обладателем сертификатов на бесплатные полеты на мотопараплане, сообщается в Telegram-канале клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рекордный перелет на мотопараплане от Белого до Черного моря стартовал 5 июня. Путешественники за две с половиной недели должны были преодолеть расстояние до 3 тыс. км.

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