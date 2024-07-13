Суперкубок в Волгограде: «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 4:2

ФК «Зенит» и «Краснодар» 13 июля на «Волгоград Арене» разыграли Суперкубок России по футболу. Матч открыл новый футбольный сезон 2024 года. Для «быков» матч за Суперкубок стал первым в истории клуба.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао. На 33 минуте первого тайма петербуржцы отличились вторым голом. Отличился Вендел, который поразил ворота краснодарцев. Еще хуже положение наших стало в конце первого периода: нападающий Максим Глушенков забил мяч в левый нижний угол ворот краснодарцев. На перерыв соперники ушли со счетом 3:0 в пользу «Зенита».

Второй тайм стал еще более нервным, чем первый. На 65 секунде сухой счет размочил игрок «быков» Никита Кривцов. Но радость «Краснодара» продолжалась всего три минуты — зенитовец Глушенков довел счет до 4:1. А еще спустя 120 секунд краснодарец Федор Смолов забил второй гол в ворота «Зенита». Оставшееся время до конца матча прошло в многочисленных бесплодных обоюдных атаках. Ситуацию обострило лишь пенальти в исполнении Сперцяна, но мяч прошёл рядом с дальней стойкой.

ФК «Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв соперников со счетом 4:2.

Всего же зенитовцы уже восемь раз побеждали в матчах за Суперкубок, и остались действующими обладателями титула. В последний раз команды «Зенит» и «Краснодар» встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1. Если взглянуть на последние 10 матчей «Зенита» и «Краснодара», то сине-бело-голубые ни разу не уступили черно-зеленым — шесть побед (с игрой в Волгограде семь!) и четыре ничьих.

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