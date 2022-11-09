Суперкомпьютер World One определил год конца света

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Суперкомпьютер — вычислительная машина, созданная по заказу Римского клуба в 1970-х годах. Он способен производить миллионы операций и составлять прогнозы закономерностей цивилизации.

Так, супермашина назвала срок вымирания человечества — 2050 год. К этому году, по утверждению суперкомпьютера, произойдет крах цивилизации из-за деятельности самих людей, загрязнения природы и его последствий. Более того, по версии машины, ситуацию уже не исправить даже полным переходом на электромобили или жестким контролем рождаемости.

«Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — цитирует РИА «Новости» прогноз со ссылкой на The Daily Star.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конец света перенесли на середину XXI века. Зарубежные ученые пришли к выводу, что изменение климата уже в 2050 году может принести конец света, в результате которого исчезнут люди.