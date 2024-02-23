SuperJob: вместо заботы и денег мужчинам в Краснодаре дарят носки и пену

Открытый опрос одного из крупнейших отечественных сервисов по поиску работы, в котором приняли участие краснодарские мужчины, показал резкое несоответствие между желанием и действительностью. На 23 февраля женщины обычно дарят родным и близким носки и пену для бритья, а тем хочется больше заботы и денег.

Опрос также показал, что 20% мужчин вообще не нужны подарки на мужской праздник. Проявлений любви и внимания со стороны дорогих и любимых не хватает 10% респондентов. Каждый десятый мужчина не скрывает меркантильности — предпочитает деньги. Почти столько же в качестве презента предпочли бы одежду или аксессуары. Смартфоны и гаджеты по душе 7% опрошенных. Об инструментах для строительства и ремонта задумывается 5%.

Чаще всего на День защитника Отечества в качестве подарка краснодарцы получают одежду и аксессуары — таких четверть. Каждому пятому дарят одеколоны, шампуни, гели для душа и прочие душистые подарки. Кроме того, 5% респондентов назвали полученные подарки на 23 февраля «всякой ерундой». И самое грустное: без подарков обычно остается 25% мужчин, сообщает SuperJob.

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