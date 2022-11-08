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Судья Вадим Механиков: приехало очень много молодых яхтсменов

Спорт
08.11.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/sudya-vadim-mehanikov-priehalo-ochen-mnogo-molodyh-yahtsmenov
Видео канала «Кубань 24»

После самой массовой в истории 31-й Геленджикской регаты в городе стартовало первенство России в классе «Оптимист».

В первый гоночный день для всех четырех флотов провели по две гонки. Участники ждали усиления ветра.

«Очень много молодых спортсменов на грани возрастного порога. Есть те, которым только-только 9 лет исполнилось или исполнится. Регионы везут ребят, потому что таких праздников жизни осенью у нас мало», — рассказал главный судья соревнований Вадим Механиков.

На первенство России приехало рекордное число участников — 308. Уже 9 ноября станет известно, кто из яхтсменов справился с местным ветром лучше всех.

Читайте также: как прошла 31-я Геленджикская регата.

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