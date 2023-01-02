Судебные приставы приняли участие в акции «Елки желаний» в Краснодарском крае

Сотрудники ГУ ФССП России по Краснодарскому краю поздравили с Новым годом детей, принимавших участие в акции.

Дети рассказали о своих мечтах во всероссийском проекте «Елка желаний». Марка, который живет с мамой и маленьким братом в краевом центре, поздравили сотрудники специализированного отдела по ОУПДС. Они привезли в подарок велосипед.

Лилию, живущую с родителями и младшей сестрой в Московском микрорайоне, поздравили сотрудники Прикубанского ОСП. Девочке подарили шведскую стенку – спортоборудование необходимо для развития ребенка.

Ранее в благотворительной акции принял участие главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко. Он исполнил мечту трехлетней Ангелины из Краснодара, подарив ей велосипед.

Сотрудники ведомства участвуют в благотворительной акции ежегодно. В этот раз подарки получили дети из Краснодара, Крымского и Ейского районов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.