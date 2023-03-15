Судебные приставы 16 марта проведут прием для родственников мобилизованных в Краснодарском крае

Мероприятие проводят для оказания адресной помощи членам семей мужчин, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Попасть на прием к судебным приставам можно без предварительной записи.

Заместители краевого ГУ ФССП 16 марта примут родственников мобилизованных с 14:00 до 18:00 в Краснодаре на улице Красной, 22. Кроме того, в этот день главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко проведет личный прием граждан с 14:00 до 16:00 в станице Кавказской на улице Ленина, 180. Подобные приемы пройдут с 14:00 до 18:00 во всех районных и городских отделениях ФССП.

Во время приема приставы проконсультируют посетителей по вопросам исполнительных прозводств, заведенных на мужчин, участвующих в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что исполнительные производства в отношении участников СВО подлежат приостановлению. Для этого нужно заявление мужчины или его родственника, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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