Суд заочно приговорил Юрия Дудя* почти к двум годам колонии

Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы вынес приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Фигурантом дела стал блогер-иноагент Юрий Дудь* (признан иностранным агентом по решению Минюста России). На приговоре настаивало обвинение в ходе прений сторон.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

По данным следствия, Дудь* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Но при этом продолжил распространять в одном из мессенджеров материалы, не указывая, что они созданы иноагентом.

Защита блогера сообщила, что обжалует приговор, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Юрия Дудя*. По данным правоохранителей, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иноагента, предусмотренного ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», журналист уклонился от исполнения обязанностей, которые предусмотрены в законе об иностранных агентах.

В июле суд заочно арестовал Юрия Дудя* за неисполнение обязанностей иноагента. Уточнялось, что мера пресечения начнет действовать с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России.

*признан иностранным агентом по решению Минюста России.

