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Суд вернул на пересмотр дело о якобы нецелевых тратах в Кубанском казачьем хоре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-vernul-na-peresmotr-delo-o-yakoby-netselevyh-tratah-v-kubanskom-kazachem-hore
Суд вернул на пересмотр дело о якобы нецелевых тратах в Кубанском казачьем хоре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение о пересмотре дела вынес Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Дело вернули в Арбитражный суд Краснодарского края.

По данным краевого департамента финансово-бюджетного надзора, Кубанский казачий хор не выполнил госзадание по числу концертов, а также неправомерно выплачивал завышенные зарплаты руководству коллектива. Кроме того, по данным финансового ведомства, были завышены цены контракта на пошив части женских костюмов. От хора потребовали вернуть в региональный бюджет 17,9 млн рублей, использованных якобы нецелевым образом.

Департамент финансово-бюджетного надзора направил иск в суд, который удовлетворили суды первой и апелляционной инстанций. Доводы судов оказались недостаточными для кассационного суда.

Ранее первый заместитель генерального директора учреждения Виктор Захарченко сообщил о том, что произошла бухгалтерская ошибка, «которая имела место во всех бюджетных учреждениях Краснодарского края до 2023 года». Завышение зарплат руководству коллектива Виктор Захарченко объяснил тем, что их устанавливает учредитель — министерство культуры Краснодарского края. По неисполнению госзадания Виктор Захарченко отметил, что оно место в период приостановки деятельности коллектива из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2021 года стало известно о том, что министерство культуры Краснодарского края провело внеплановые проверки в ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». По данным краевого минкультуры, в результате проверки соблюдения трудового законодательства в учреждении выявили нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции — допущен конфликт интересов. Также выявлено нарушение устава учреждения в части распределения полномочий руководителя, несоответствие квалификационным требованиям первого заместителя руководителя. В результате проверки финансовой деятельности учреждения зафиксированы неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта. Акты проверок передали в надзорные и контрольные органы для проведения дополнительных проверок.

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