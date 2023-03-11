Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве оставил без изменений решение, обязывающее «Почту России» отреставрировать часть фасада 107-летнего здания Главпочтамта в Краснодаре.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск администрации Краснодарского края о реставрации Главпочтамта на углу улиц Карасунской и Рашпилевской. Здание является объектом культурного наследия. Его строили в 1913–1915 годах как почтово-телеграфную и телефонную контору.

«Почта России» была обязана провести работы по сохранению объекта, однако не выполнила обязательства. Ленинский районный суд Краснодара в феврале 2022 года привлек ее к административной ответственности. Но реставрация Главпочтамта так и не была проведена.

Почтовому ведомству предстоит выполнить частичный ремонт западного фасада и балконной плиты северного фасада здания, пишет «Коммерсантъ».