Суд в Краснодаре защитил права девочки из Новороссийска на квартиру

Четвертый Кассационный суд Краснодара защитил права несовершеннолетней жительницы из Новороссийска, признав договор дарения ей квартиры отцом Игорем Кравченко действительным.

Споры начались после того, как бывшая жена Игоря Кравченко Елена Шевчик попыталась оспорить передачу жилья. Женщина утверждала, что квартира ее бывшего супруга и дочери Александры, которая родилась в новом браке мужчины, наполовину принадлежит ей, так как считается совместно нажитым имуществом.

Судебная тяжба длится почти год. Дело рассмотрели три инстанции.

«Иск был согласован между Шевчик Еленой Сергеевной и ее бывшим мужем Игорем Кравченко. Фактически, имеет место быть сговор, когда истец и ответчик посредством судебной инстанции совершают преступление. В данном случае — похищают право собственности на квартиру», — отметил адвокат Ярослав Краснощеков.

«Мы не знали, какое решение примет суд, но очень надеялись на справедливое. Благодаря слаженным действиям нашего адвоката мы одержали победу. Поэтому очень благодарны за все то, что сегодня произошло. Спасибо судьям, что вынесли правильное решение», — сказала истец Виктория Краль.

Суд первой инстанции отклонил иск Елены Шевчик, но апелляционный суд пересмотрел решение в ее пользу. Кассация в свою очередь жалобу несовершеннолетней дочери удовлетворила, и суд признал договор дарения квартиры законным. Но адвокат истца считает, что дело еще не закончено.