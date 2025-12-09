Суд признал законным изъятие имущества на 635 млн рублей у экс-депутата из Сочи

В апреле этого года Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества экс-депутата городского собрания Сергея Эксузяна.

В доход государства у бывшего депутата изъяли шесть объектов недвижимости — четыре постройки и два земельных участка общей площадью более 10 тыс. кв. м, приобретенные на доходы, законность которых не подтверждена, а также денежные средства в размере более 110 млн рублей, полученные коррупционным путем.

Адвокат Эксузяна подал жалобу в суд кассационной инстанции. В иске сторона требовала отменить решения нижестоящих судов ввиду выявленных ошибок в оценке фактов и нарушений материальных и процессуальных норм.

Кассационную жалобу рассмотрел кассационный суд общей юрисдикции. Суд признал доводы необоснованными и оставил ранее принятые судебные решения в силе, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд изъял у бывшего депутата из Сочи Эксузяна имущество на 635 млн рублей. Общая стоимость обращенных в пользу государства двух земельных участков составила 525 млн рублей, еще 110 млн рублей он получил благодаря коррупции.

Ранее сочинский суд уже рассматривал это дело и вынес аналогичное решение. Однако в 2024 году Верховный суд РФ отменил вердикт, указав на неполноту правовой оценки. После повторного разбирательства доводы прокурора подтвердили, а в отношении экс-депутата возбудили уголовные дела о незаконном обороте земель в границах Сочинского нацпарка.

