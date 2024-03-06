Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Краснодара

Речь идет об Артеме Аганова. Первомайский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело, возбужденное на него по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение бюджетных средств), ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Аганову также отменили меру пресечения. Последнее время чиновник находился под домашним арестом.

По версии следствия, в конце 2020 года Аганов способствовал получению взяток первым замруководителя департамента строительства Краснодарского края от коммерческих компаний. Кроме того, в августе и сентябре 2022 года он присвоил около 270 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Артем Аганов стал вице-мэром Краснодара в декабре 2021 года. С мая 2019 года он занимал должность директора департамента строительства администрации Краснодара.