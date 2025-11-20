Суд поддержал иск прокуратуры по факту загрязнения в реке под Новороссийском

Ранее жители поселка Южная Озереевка жаловались на пену в реке Озерейка и неприятный запах.

Природоохранная прокуратура установила, что РСО в Новороссийске сбрасывала сточные воды из очистных сооружений в реку Озерейка, которая впадает в Черное море.

Также установили, что качество сбрасываемых вод не соответствует нормативам по концентрации вредных веществ.

По данному факту природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил исковые требования прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре прошлого года прокуратура нашла нарушения в работе новых очистных сооружений в Абрау-Дюрсо. Там провели проверку после жалоб местных жителей. По их словам, в Южной Озереевке воздух настолько неприятный, что невозможно дышать. Нечистоты оказались в реке и море.

На жалобы также отреагировал водоканал. На объекте произвели запуск второй очереди в очистке сточных вод, сейчас она работает в штатном режиме. Первую очередь запустили в начале сентября.

