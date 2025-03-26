Суд отправил на экспертизу алкоголь по делу об отравлении летчиков из Армавира

Очередное заседание по делу о попытке отравить летчиков Армавирского военного авиационного училища состоялось 25 марта в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Процесс по делу проходит в закрытом режиме с января. Уроженца Мелитополя Егора Семенова обвиняют в госизмене и совершении террористического акта.

По словам представителя суда, во вторник суд инициировал проведение повторной экспертизы алкоголя, который вместе с отравленным тортом доставили на встречу выпускников авиационного училища в Армавире. Дату очередного заседания пока не назначили, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 13 января состоялось первое слушание по делу о попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. По данным следствия, Семенов получил российское гражданство в 2022 году, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником украинских спецслужб. За вознаграждение в 400 тыс. рублей ему поручили организовать убийство выпускников военного училища.

Обвиняемый прибыл в Армавир, где подмешал токсичное вещество в алкогольные напитки и торт. 20 октября 2023 года он отправил отравленные продукты через курьерскую службу в ресторан, где проходила встреча выпускников. Летчики, не установив отправителя посылки, передали ее правоохранительным органам. Последующая экспертиза подтвердила наличие отравляющих веществ. В отношении Семенова возбудили уголовное дело о теракте и госизмене. Гособвинитель запросил пожизненное заключение для Егора Семенова,

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