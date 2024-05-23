Суд оставил под стражей главного кадровика Минобороны Кузнецова по делу о взятке

Второй западный окружной военный суд 23 мая рассмотрел апелляцию на решение о заключении под стражу начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Суд оставил решение первой инстанции о мере пресечения Юрию Кузнецову без изменения. Судья уточнил, что в связи с пересчетом срока задержания Кузнецова, срок его ареста составляет 1 месяц 29 суток, а не 2 месяца, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. По данным следствия, главный кадровик Минобороны Кузнецов в 2021-2022 годах оказывал содействие в заключении между ИП «Мартиросян Л. А.» и КВВУ в Краснодаре госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на 372,3 млн рублей.

В качестве «отката» бизнесмен купил за 7,5 млн рублей участок на улице Грибоедова в Краснодаре и построил на нем дом площадью 1 тыс. 125 кв. м и стоимостью более 22,9 млн рублей, которые передал Юрию Кузнецову.

Во время обысков дома у Кузнецова нашли деньги в рублях и иностранной валюте — более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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