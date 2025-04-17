Суд оштрафовал 18-летних парней за ложное минирование соцобъектов на Кубани

Обвинительный приговор двум гражданам России 2007 года рождения за массовые заведомо ложные сообщения о минировании вынес Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

По данным следствия, обвиняемые совершили более 20 заведомо ложных сообщений о минировании социальных объектов и органов власти в Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областях, а также Краснодарском крае.

Подсудимые признали вину и активно сотрудничали со следствием. Им назначено наказание в виде штрафов. Одному в размере 40 тыс. рублей, другому — 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

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