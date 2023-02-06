Суд обязал в течение года отреставрировать два исторических здания в Краснодаре

Речь идет о жилом доме Фришкулиди начала ХХ века на улице Орджоникидзе Орджоникидзе, 48 А, А1 и доме Пятковой конца XIX века — начала ХХ на улице Орджоникидзе, 50А.

Иск о реконструкции двух объектов исторического наследия подала администрация Краснодарского края. Согласно материалам дела, объекты переданы МБУ «Институт Гокадастрпроект» на праве оперативного управления.

Проекты реконструкции согласовали еще в 2021 году. Их разработало ООО «ФСК «Столица» по заказу МКУ «Единая служба заказчика».

«Вместе с тем, работы по сохранению объектов культурного наследия до настоящего времени не выполнены, разрешения на проведение данных работ управлением не выдавались. Таким образом, требования охранных обязательств законным владельцем объектов культурного наследия не исполняются», — говорится в судебных материалах.

В «Институте Горкадастрпроект» заявили, что срок на выполнение работ не обоснован, а ответчиком по делу является «Единая служба заказчика». По решению суда договоры не предусматривают прекращение прав оперативного управления ответчика. В связи с этим заключение не является обоснованием для прекращения обязанности по исполнению требований охранных обязательств.

Суд обязал МБУ «Институт Горкадастрпроект» выполнить реконструкцию в течение 12 месяцев, сообщает «РБК Краснодар».

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