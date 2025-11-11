Суд назначил мужчине 8 лет колонии за незаконную продажу «Лирики» в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ и участии в преступном сообществе.

Следствие установило, что мужчина входил в группу из 15 человек, которая с декабря 2019-го по апрель 2021 года продавала без рецептов препараты «Лирика» и «Тропикамид». Лекарства сбывали людям без медицинских показаний, но склонным к употреблению наркотических средств.

За полтора года злоумышленники реализовали более 65 кг сильнодействующих веществ. Организатора и руководителей преступного сообщества — заведующих аптечными пунктами — московский суд приговорил к длительным срокам заключения.

Суд назначил краснодарцу 8,5 года лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани 18-летнему закладчику грозит пожизненное за 360 г мефедрона.

Подпишись, здесь всегда интересно.