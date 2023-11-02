Суд на Кубани конфисковал моторную лодку браконьеров в доход государства

Суд признал двоих жителей Приморско-Ахтарского района виновными в незаконном вылове рыбы по ст. 256 УК РФ.

По версии следствия, двое мужчин 48 и 51 лет использовали специальные снасти с крючьями для ловли рыбы в местном лимане. Таким способом браконьерам удалось добыть 115 единиц рыбы.

За причинение ущерба биологическим ресурсам РФ мужчинам назначили по 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, суд конфисковал их моторную лодку в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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