Субсидию на создание инфраструктуры могут получить инвесторы Краснодарского края

Из краевого бюджета на эти цели выделили 8 млрд рублей, программа будет работать до 2024 года включительно.

Благодаря субсидии инвесторы смогут возместить затраты по созданию объектов инженерной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые нужны для реализации инвестпроектов в крае. Впервые новый механизм поддержки заработал на Кубани в 2022 году.

Для получения субсидии инвестору нужно обратиться в региональный департамент инвестиций и развития МСП для включения в перечень новых инвестиционных проектов. Далее документ направят Минэкономразвития РФ, после чего утвердят на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

После включения в перечень инвестору необходимо ввести объекты инфраструктуры в эксплуатацию, провести госэкспертизу и обратиться в департамент с итоговым пакетом документов. Решение о предоставлении субсидии будет принято по результатам отбора.

Субсидию в 288,6 млн рублей в 2022 году получили 3 инвестпроекта, их общая стоимость — более 8,7 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 221 рабочее место, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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