Студенты Ушаковки обновили цифры календаря, отсчитывающего годы с момента освобождения Новороссийска

Студенты Ушаковки обновили цифры календаря, отсчитывающего годы с момента освобождения Новороссийска

«Нас много, и мы в тельняшках!» — эту знаменитую, но несколько перефразированную пословицу, можно считать девизом 6 роты первокурсников-судоводителей, которые 11 сентября отправились в непростую экспедицию на склоны Маркотха для перекладки цифр легендарного Каменного календаря.

Традиционно экспедицию возглавил руководитель Центра патриотического воспитания Ушаковки Иван Михайлович Сидоров. По его словам, новобранцы-судоводители по праву стали героями этого похода на Маркотх. Помимо того, что курсантам предстояло преодолеть серьезный подъем в горы, уже наверху, им нужно было вручную переложить массивные глыбы Каменного календаря. Он отсчитывает, сколько лет прошло с момента освобождения города-героя Новороссийска от немецко-фашистких захватчиков.

Особенно ценно, что именно ребята из нового набора откликнулись на призыв активистов литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников» и поддержали экипаж. Этот поход ребятам запомнится, еще и тем, что они обнаружили незахороненные останки советских воинов на противоположном склоне Маркотхского хребта. Эта находка — самые наглядное свидетельство того, насколько кровопролитные бои шли в этом районе в годы Великой Отечественной войны.

Для Ивана Михайловича Сидорова, руководителя Центра патриотического воспитания Ушаковки и капитана-наставника «Шхуны ровесников» это уже 18 по счету операция:

«Мне очень бы хотелось поблагодарить всех за самоотверженную работу и верность городским патриотическим традициям. Это действительно большой труд, подвигнуть на который способна только настоящая любовь к родному Новороссийску. Очень трогает, что даже после окончания университета, многие наши курсанты продолжают приходить и принимать участие в перекладке Каменного календаря».

Курсанты университета, Морского и Транспортного колледжей, выпускники Ушаковки разных лет, преподаватели, представители общественных организаций, просто неравнодушные новороссийцы, даже группа кинематографистов, при технической поддержке квадрациклистов города, продолжили традицию перекладки Каменного календаря.

Этот народный памятник появился в Новороссийске по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны в 1971 году. И вот уже 51 год, усилиями «Шхуны ровесников», а впоследствии и курсантов Ушаковки, цифры на календаре меняются накануне 16 сентября, — очередной годовщины разгрома немецко-фашистских войск в районе Новороссийска. В этом году на склоне Маркотхского хребта забелела цифра 79.

Символично, что именно 16 сентября в этом году пройдет торжественный ритуал «Посвящения в курсанты». Пройдет он в центре города, на Форумной площади, откуда прекрасно видно Каменный календарь. Теперь во время церемонии первокурсники-судоводители могут с гордостью показать свой подарок городу-герою к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Идея создания необычного памятника на склоне Маркотха принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Виталию Теремецкому. Эту инициативу поддержало городское руководство, было выпущено соответствующее решение исполкома. Сам Теремецкий в 1943 году был начальником штаба дивизии 69 гвардейского артиллерийского полка. После демобилизации из рядов Вооруженных сил он многие годы жил в Новороссийске, работал заместителем начальника базы резерва морского пароходства. По просьбе Теремецкого местный художник Владимир Касабов, вооружившись биноклем, рассчитал необходимые размеры календаря на склоне сопки Безымянной Маркотхского хребта. Все эти годы цифры Каменного календаря перекладывали участники военно-патриотического объединения «Шхуна ровесников», а затем курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

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