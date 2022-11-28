Студенты Ленинградского технического колледжа начали изготавливать штурмовые крюки-кошки

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Производственная практика у них проходит с двойной пользой — будущие сварщики помогают российским бойцам и нарабатывают профессиональный опыт.

«Это производится обычно на станках ЧПУ, но мы делаем это вручную. Так, конечно, это сложнее делать, но все же мы учимся этому», — поделился студент Ленинградского технического колледжа Виталий Глущенко.

Металл студентам передал благотворитель. Толщина стали — 4 мм, а остальное дело за профессионалами. В процессе изготовления отрабатываются сразу несколько слесарных операций: резка, сверление, фрезерование, зачистка металла. Изделие удобно тем, что его можно разобрать, сложить в чехол, а при необходимости быстро собрать.

«На край привязывается веревка, канат. Раскручивается, делается бросок. Кошка у нас падает, цепляется. Канат начинают подтягивать, и в этот момент идет срыв мины или растяжки», — сказал мастер производственного обучения Ленинградского технического колледжа Сергей Галушко.

Также в колледже планируют изготавливать печи-буржуйки для обогрева, а будущие швеи ждут поставку материала для пошива балаклав, тактических перчаток и носилок.