Студентка из Краснодара стала финалисткой конкурса предпринимательства

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей в третий раз провели всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России».

При поддержке российского движения детей и молодежи «Движение первых» конкурс прошел в диджитал-формате. Школьники и студенты подготовили работы по пяти цифровым номинациям.

На конкурс поступило более 300 работ из 122 учебных заведений 42 регионов РФ. От Краснодарского края поступило 10 заявок, 2 из которых вошли в число финалистов и призеров в номинации «Подкаст». Финалистом стала Яна Солодихина, студентка КгИК. Второе место заняла Анастасия Коротецкая, студентка Тихорецкого индустриального техникума.

Конкурс направлен на популяризацию истории российского предпринимательства среди молодежи, содействие коммуникации научного, образовательного и предпринимательского сообществ, повышение мотивации молодежи к занятию предпринимательской деятельностью.

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