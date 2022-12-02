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Студентам КубГУ рассказали о взаимодействии СМИ и социальных сетей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/studentam-kubgu-rasskazali-o-vzaimodejstvii-smi-i-sotsialnyh-setej
Студентам КубГУ рассказали о взаимодействии СМИ и социальных сетей

На факультете журналистики Кубанского госуниверситета провели научно-практическую конференцию. Ее посвятили теме передачи информации в мультимедийном пространстве. Опытом поделились и сотрудники телеканала «Кубань 24».

«Время — это ресурс конечный, и сколько-то времени человек готов потратить на интернет. СМИ должны выхватить из этого объема то время, которое читатель уделит ему», — сказал директор по продвижению интернет-проектов телеканала «Кубань 24» Святослав Касавченко.

«Информационная среда сейчас очень быстро меняется. Меняются тренды, поэтому очень важно держать сейчас даже научному сообществу руку на пульсе и постоянно корректировать образовательные процессы», — отметила шеф-редактор отдела спецпроектов телеканала «Кубань 24» Наталья Мончинская.

После лекции студенты и преподаватели задавали вопросы спикерам.

«Каждая такая конференция — это попытка померить температуру. Понять, какие процессы происходят, увидеть, куда мы идем. Соотнести то, что делают практики и то, что делаем мы — преподаватели в стенах факультета журналистики Кубанского госуниверситета», — сказал заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета журналистики КубГУ Николай Крижановский.

Для студентов встречи с журналистами — это возможность получить знания из практического опыта редакций. В будущей профессиональной деятельности без них не обойтись.

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