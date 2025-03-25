Студента из Усть-Лабинска будут судить за попытку сбыть полкило «синтетики»

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего студента из Усть-Лабинска.

Молодой человек купил в интернете крупную партию синтетического наркотика N-метилэфедрон. Наркотики злоумышленник планировал расфасовать на дозы и распространить через «закладки».

Оперативники задержали парня с поличным, когда он забрал запрещенные вещества из тайника в Каневском районе. Полицейские изъяли более 485 г «синтетики».

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Наркосбытчику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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