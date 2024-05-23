Строительство ЖК «Кино» в Краснодаре затормозилось из-за судебных разбирательств

Краевые власти нашли нового инвестора, который уже практически закончил строительные работы, но передать ключи обманутым дольщикам не выходит из-за постоянных исков от первого застройщика.

Сейчас Татьяна Тохадзе может любоваться своей квартирой лишь с улицы. Уже восемь лет она мечтает переехать в новое жилье, но ключи так и не получила. При покупке квартиры женщина не подозревала, что окажется среди обманутых дольщиков.

«В июле 2016 года я пришла в отдел продаж на стройку со своим прорабом, которого взяла, чтобы проводить ремонт. Потому что времени оставалось мало — всего лишь пять месяцев. И я хотела уже закупать стройматериалы. Мне в отделе продаж сказали, что дом не будет сдан вовремя», — рассказывает дольщица ЖК «Кино» Татьяна Тохадзе.

Жилой комплекс «Кино» — один из самых крупных долгостроев Краснодара. Возводить его начали еще 10 лет назад, но в 2016 году объект заморозили. Правоохранители обвинили застройщиков в организации преступного сообщества. Было заведено уголовное дело, обманутыми дольщиками оказались более тысячи человек.

— Внучке мы покупали здесь квартиру. Она уже замуж вышла, а мы все ждем.

— Квартира предназначалась для моей старшей дочки. Хотели сделать подарок на совершеннолетие. Дочери уже 22 года.

Почти за 10 лет на объекте сменилось несколько застройщиков, последнего нашла администрацию края. В прошлом году во время встречи с дольщиками инвестор заверил, что доведет стройку до конца. Однако из-за постоянных судов с первым застройщиком сдать дома так и не могут.

«Необоснованными жалобами препятствует ведению законной деятельности застройщика. Препятствует дальнейшему возведению квадратных метров», — сообщает адвокат, представитель специализированного застройщика «Альфа-СтройКомплект» Ирина Сазонова.

«Господин Гайворовский, ранее осужденный за хищение денежных средств, всячески препятствовал передаче дома. Он пытался завысить стоимость передаваемого имущества с помощью экспертизы более чем на 700 млн рублей», — рассказывает юрист Владимир Лазукин.

Известно, что объект почти готов. Также за ходом работ следят в краевом департаменте по надзору в строительной сфере. В ведомстве озвучили важные для дольщиков даты:

— Объект «Строительство многоэтажного жилого дома со встроено-прикладными помещениями и автостоянкой по адресу: Краснодар, улица Уральская 100/5»: получение разрешения на ввод в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года; передача ключей участникам долевого строительства — 4 квартал 2024 года.

Сейчас на объекте доделывают стилобат, благоустраивают придомовую территорию и заканчивают отделку фасада.